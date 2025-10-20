2-2 biten Bursa derbisinde atılan gol sonrası İnegöl Kafkasspor'lu futbolcular, kadroda yer almayan Tarık Furkan Çalışır'a ait formayı göstererek sevinç gösterisi yapmışlardı. Golü Tarık'a armağan edilmesinin nedeni ise belli oldu.

İnegöl Kafkasspor- Kartal Bulvarspor maçı kadrosunda sahaya ilk 11'de başlayan ve 24. dakikada sakatlığı nedeniyle oyunu yarıda bırakan Tarık Furkan Çalışır'ın çapraz bağlarının kopması nedeniyle sezonu kapattığı öğrenildi. Gelen habere üzülen takım arkadaşları, Bursa derbisinde oynanan maçta atılan golü Tarık'a armağan etti.

TARIK FURKAN ÇALIŞIR KİMDİR?

6 Şubat 2004 yılında Samsunda dünyaya geldi. 15 yaşında Samsunspor alt yapısında futbola başladı. 16 yaşındayken ilk kez U19 takımıyla resmi forma giydi. 17 yaşına geldiğinde U19 takımının en istikrarlı oyuncusu oldu. 19 yaşına geldiğinde Sivas Dört Eylül takımına transfer oldu. 28 karşılaşmada 25 kez ilk 11'de forma şansı yakaladı. 20 yaşında ise yolu Kafkasspor'la kesişti. Geçtiğimiz yıl 11 maçta ilk 11'de forma şansı yakalayan 21 yaşındaki genç oyuncu bu yılda 3 maçta forma girme şansı yakalamıştı.