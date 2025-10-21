24 Ocak 2025'te İstanbul'un Kadıköy ilçesinde hiç tanımadığı reşit olmayan saldırganlar tarafından vahşice öldürülen 15 yaşındaki Ahmet Minguzzi, Türkiye gündemine oturmuştu.

Kadıköy'de, 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin tutuklu sanıklar B.B. ve U.B., ’çocuğa karşı kasten öldürme’ suçundan 24 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Tahliye Kararları Tepkiyle Karşılandı

Dava sürecinde sanıkların aileleri tarafından tehditlere maruz kalan anne Yasemin Minguzzi de duruşmaya katıldı.

Kararda 2 sanığa tahliye verilmesine tepki gösteren anne Minguzzi, sinir krizi geçirdi.