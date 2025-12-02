İngiliz çift Yvonne ve Michael Graley’in Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde geçirdikleri tatil dramatik bir olayla sonuçlandı.

76 yaşındaki Michael Graley, bacağında oluşan şiddetli kramp nedeniyle Paralimni’deki bir hastaneye götürüldü. Ancak hastaneye varışından yalnızca dakikalar sonra, eşi Yvonne’a acı haber verildi.

Manchester’da yaşayan 73 yaşındaki Yvonne Graley, doktorun odadan çıkar çıkmaz kendisine “Hayatını kaybetti” dediğini aktardı. İddialara göre Yvonne’a, eşine bir patolog tarafından otopsi uygulandığı bilgisi de verildi.

Fakat cenaze İngiltere’ye ulaştığında, ölüm raporunda herhangi bir ölüm sebebinin belirtilmediği ortaya çıktı. Bunun üzerine Rochdale’deki adli tıp birimi tarafından yeniden otopsi yapılmasının zorunlu olduğu ifade edildi.

Şok gerçek otopside ortaya çıktı

Ancak otopside inanılmaz bir gerçek ortaya çıktı. Yvonne, "Michael'ın kalbinin çıkarıldığını ve bu nedenle ölüm nedenini belirleyemediklerini söylediler" dedi, gerçek herkesi şoke etti.

Çiftin 47 yaşındaki kızı Hayley de "Çok öfkeliyiz ve cevaplara ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı.

Temasa geçilen Kıbrıs Rum Kesmi polisi, turistin kalbinin çıkarıldığını kabul ederken, bir araştırma merkezine gönderildiğini açıkladı.

Rochdale Adli Tıp Kurumu, soruşturmanın sürdüğünü söyledi.