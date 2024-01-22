Basit düğüm Basit düğüm, kravat düğümleri arasında en klasik olanıdır. Gerçekleştirilmesi en kolay düğüm olduğundan ve kravatların büyük bir kısmına, gömlek yakalarının hemen hemen hepsine uygulanabildiğinden en çok kullanılanıdır da. Konik ve uzun şekilli olan basit düğüm, ince kumaşlı kravatlarla dar ve kalın kumaşlı kravatlarla geniş olarak kullanılır.

Çift düğüm Çift düğüm, basit düğüme çok benzer, ancak ikinci bir tur daha gerektirir; başlangıç olarak, kravatın geniş ucu dar ucunun etrafını iki defa dolaşır. Basit düğüme göre daha kalın duruşlu olan çift düğüm, gömleklerin çoğu için idealdir. Çok kalın kumaşlı olanlar dışında, bu düğüm de tüm kravatlara mükemmel bir şekilde uygulanabilir.

Windsor düğümü Windsor düğümü özel günlerin düğümüdür. İngiliz stili bu düğüm, adını, ününü borçlu olduğu Windsor Dükü’nden alır. Hacimli bir düğüm olduğu için, İtalyan yakalar veya Windsor yakalar gibi, ayrık yakalar için tercih edilmesi gerekir. Gerçekleştirilmesi bazen oldukça güç olan bu düğümün, başarılı olabilmesi için, yakanın iki tarafının ortasına denk gelmesi ve gömleğin son düğmesini saklaması gerekmektedir.

Yarım Windsor Yarım Windsor, Windsor düğümüne benzer, ancak daha kalındır ve gerçekleştirilmesi daha kolaydır. İdeal olarak, ince veya hafif kalın kumaşlı kravatlarla uyumludur. Üçgen şekilli, zarif görünümlü bu düğüm, tercihen, klasik yakalı veya açık yakalı gömleklerle kullanılır.

Küçük düğüm Küçük düğüm, adından da anlaşılacağı gibi, küçük bir düğümdür. Özellikle kalın kumaşlı kravatlar veya sıkı yakalı gömleklerle kullanılır. Ayrık veya uzun yakalı gömleklerle kullanımından kaçınılmalıdır. 180°’lik bir “burma” gerektirse bile gerçekleştirilmesi oldukça kolay olan küçük düğüm, bir kravatı bağlamak için seçilebilecek en kolay formüldür.

Papyon düğüm Tüm klasik kravatlar gibi, papyon da her türlü renk ve desende bulunur. Genellikle siyah olan papyon düğüm, siyah bir smoking ve kanat yaka beyaz gömlek ile kullanılır. Bir takım elbise ve ayrık yaka ile, daha spor bir şekilde de kullanılabilir.