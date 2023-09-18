Son 5 yıl içerisinde dar gelirli vatandaşlar maddi sıkıntıları aşmanın yolunu kredi çekmek ve kredi kartını taksitli kullanmak olarak planladılar ancak unuttukları şey taksit ödemesinin geldiği gün ödemenin nasıl yapılacağıydı. Bu nedenle tüm vatandaşlarımız üretim yerine sadece tüketim yapar oldu ve borç içerisinde ödemeleri yapamaz hale geldiler.

2016 yılının ilk yarısında sadece 18 milyar TL kredi kartı kullanımı oldu. Bu kullanımın geri ödemesi için büyük bir üretim gerekmektedir. Ancak üretim az olduğu tüketim çok olduğu için vatandaşlarımız borçlarını ödeyemez duruma gelmişlerdir.

Bu yazıyı okuduğunuza göre sizin de kredi kartı ve kredi talepleriniz red almış, daha önce var olan borç veya borçlarınız nedeniyle kredi notunuz düşük veya kara listedesiniz. Bu nedenle de banka aracılığıyla Kredi Çıkmıyor Nereden Para Bulabilirim diye düşünüyor ve arama motorunda detaylı inceleme yapıyorsunuz. Bu durumda hangi bankaya giderseniz gidin size kredi de kredi kartı da vermeyeceklerdir.

Çünkü tüm bankalar havuz sisteminden borçlu ve alacaklıları gördükleri için tüm bankalarda findeks kredi notunuz düşük çıkacak ihtiyacınız giderilmeyecektir. Hele ki takipte olan kredi veya kredi kartınız var ise hiçbir banka çok uzun zaman size hiçbir şekilde kredi ve kredi kartı vermeyeceklerdir.

Kredi Alabilmek için Ne Yapılmalı

Öncelikle bankalardan kredi temin etmek için teminat bulmanız gerekecektir. Ev, arsa, dükkan veya arabanızı teminat göstererek kredi çekebilirsiniz. Teminatlı kredi veren bir çok banka mevcuttur. Mallarınızı bankaya krediyi geri ödeyeceğinize dair ipotek ederseniz tüm bankalar size kredi vermek isterler.

Hangi Bankalardan Kredi Alınabilir

Teminat veya ipotek ile kredi notunuz kaç olursa olsun kredi çekebilirsiniz. Ancak İş Bankası, Yapı Kredi Bankası veya Akbank gibi bankalar değil de daha çok bireysel müşteriler ile çalışan Finansbank, HSBC gibi bankaları öncelikli tercih ediniz. Ayrıca unutmayınız ki ne kadar fazla kredi başvurusu yapar ve red alırsanız bir diğer bankada o başvurunuzdan red aldığını görürsünüz ve bu olumsuz olarak karşınıza çıkar.

Çünkü her banka kendi içerisinde detaylı bir analiz yapar. Örnek olarak İş Bankası kendi bünyesinde çok farklı algoritmalar kullanarak kredi vermekte hatta çoğu zaman kredi notu yüksek olan kişilere kredi bile vermemekte. Bu bankanın ince eleyip sık dokumasından kaynaklıdır.

İş Bankası’ndan red alırsanız ve Denizbank’a giderseniz Denizbank iş bankasının detaylı analiz yaptığını düşünerek tekrar analiz yaparak kredi verebilir. Ancak İş Bankasından red alır Garanti Bankasına giderseniz kesinlikle red alırsınız çünkü Garanti Bankası da detaylı inceleme yapmakta ve İş Bankası’ndan red almanızdan dolayı kendilerinin tekrar araştırma yapmasına gerek duymayıp direk red vermektedir.

Sigortalı Çalışanlar Nasıl Kredi Kullanabilir

Ayrıca eğer sigortalı çalışansanız maaşınızın 4/1’ini yasal olarak teminat gösterebilir, bankalara olan tüm borçlarınızı kredi öder gibi, çok daha uygun ve faizsiz taksitlerle ödetebilirsiniz. Bunun için banka avukatıyla görüşme yapabilir, ayrıca bir pazarlık daha yapabilirsiniz. Pazarlık yaparken sizin istediğiniz fiyata çekmek için eğer çekmezseniz sigortasız çalışmaya devam edip borcu ödemeyeceğinizi söylemeniz avukatın yumuşamasına neden olur.

Banka dışında kredi alabileceğiniz bir yer maalesef türkiyede şuan için bireysel anlamda yoktur. Tefeci vb para kaynakları illegal olan kişilere asla ve kesinlikle bulaşmayınız. Onlar size boş senet karşılığında, sizin ile ilgili çok özel şeyler bilerek ve malınıza el koyarak para verirler. Siz siz olun hayatınızın en büyük hatasını yapmayın. Ayrıca bunu yaparak da suç işleyeceğinizi unutmayın.