Kredi kartı Türkiye'nin ve tüketicilerin temel sorunlarından biri olmaya devam ediyor. Her yıl bankaların 65 milyar TL kredi kartı aidatı toplandığı Türkiye'de kart kullanarak aylık geçimlerini sağlayan tüketiciler yüksek orandaki faizlerin yanında kart aidatı adı altında her yıl ek olarak toplanan paralar yüzünden de sıkıntıya giriyor.

Bursa Tüketiciler Derneği Başkanı Sıtkı Yılmaz, "Kredi kartı üzerinden tüketiciler birçok sorunla karşılaşmakta çünkü ülkemizde kredi kartı bir yaşam kartı haline gelmiş durumda. Bu nedenle yüksek faiz ödemelerine rağmen, bir de bankaların yıllık kart aidatı adı altında ücret talep etmeleri, tüketicilerimizi daha zor bir duruma sokmuştur" dedi.



"Tüketici talepleri reddedilmektedir"

Derneklerden hukuki bir destek alınması gerektiğini söyleyen Yılmaz, "Son günlerde kredi kartlarına ilişkin tahsil edilen ücretlerin geri alınamayacağına dair sürekli derneğimizi arayan tüketiciler var. Üzülerek belirtmek isterim ki, Merkez Bankası'nın yayınladığı tebliğ doğrultusunda, hakem heyetlerinde de yıllık kart ücretinin alınabileceğine ilişkin tüketici talepleri reddedilmektedir. Tüketicilerimizin kredi kartı aidatlarının iadesine ilişkin talepleri varsa, dernekten hukuki bir destek alarak başvuruda bulunmaları çok daha yerinde olacaktır" diye konuştu.

"Tüketicinin korunmasına ilişkin tüketici kanununa uygun olmadığını iddia ediyoruz"

6 ay hareketsiz kalan kredi kartlarından ücret alınamayacağını dile getiren Yılmaz, "Kendi talepleri olmaksızın tüketicilere sunulan kredi kartlarından ücret alınamaz. Diğer durumlarda, finansal tüketicilere ilişkin yönetmelik ve Merkez Bankası tebliği üzerinden alınabileceğine ilişkin düzenlemeler olsa bile, dernek olarak görüşümüz, tüketicinin korunması hakkındaki kanunun 4'üncü maddesine göre, kanunun ruhuna uygun ve tüketiciyi koruyacak şekilde bakanlıktan görüş alındıktan sonra tebliğ ve yönetmeliklerin uygulanması gerektiğidir. Tüketicinin korunmasına ilişkin tüketici kanununa uygun olmadığını iddia ediyoruz" dedi.



"65 milyar TL yıllık kart aidatı alınıyor"

Eğer bankalar tüketiciden mutlaka kart ücreti alacaklarsa, maliyetini sunarken almaları gerektiğini belirten Yılmaz, "Ülkemizde 130 milyona yakın kredi kartı bulunmakta. En azından 1 TL alınmış olsa 130 milyon TL eder. 130 milyon kredi kartını düşündüğümüzde ve en düşük limitin 500'ün üzerinde olduğu varsayıldığında, yaklaşık 65 milyar TL yıllık kart aidatı alınıyor demektir. Tüketici örgütleri olarak, eğer bankalar tüketiciden mutlaka kart ücreti alacaklarsa, kart maliyetini sunarken bunu alabilirler. Kredi kartının kullanım süresi 3 yıl olup, 3 yılda bir alsınlar diyoruz" şeklinde konuştu.



"Tüketicinin yıllık gerçek gelirleri üzerinden belirlenmiş limitleri yok"

Bankaların kanuna göre, ilk yıl 2 katı, 2'nci yıl ise 4 katından fazla limit veremeyeceğini söyleyen Yılmaz, "Tüketici, bankalara kredi kartı talebinde bulunduğu zaman, bankaların en azından tüketiciye ücretsiz bir kart konusunda bilgilendirme yapmaları zorunluyken, birçok tüketiciden aldığımız şikayetlere göre, ücretsiz kredi kartından haberleri olmadığını ve bu konuda bilgilendirilmediklerini görmekteyiz. Bu tüketiciler, aidatlı kredi kartı üzerinden ücret alındığını belirtiyorlar. Kredi kartı alındığında, birçok tüketicinin birden fazla kredi kartı bulunduğu görülmektedir. Bu kartların yıllık gerçek gelirleri üzerinden belirlenmiş limitleri yoktur. Tüketiciye, banka ve kredi kartları kanunun maddesine göre, ilk yıl gerçek gelirinin 2 katı kadar, 2'nci yıl ise 4 katından fazla limit verilemez" dedi.



"Tüketicinin korunması gerekmektedir"

Hiçbir talep olmadan bankaların limit artırdığını söyleyen Yılmaz, "Tüketicinin elindeki 10 kartı nasıl izah edebilirler. Bu nedenle sadece tüketiciyi amibine tabirle yolmak adına, istedikleri kartı ve istedikleri şekilde limit artırarak tüketiciden hak etmediği paraları almaktadırlar. Kendi kredi kartım üzerinden talebim olmaksızın her yıl bankalardan limitinizi artırdık diye mesaj alıyorum ve itirazda bulunuyorum. Ancak birçok tüketici, ihtiyaç duyduğu için yaşamını sürdürebilmek adına buna mahkum olup, bu ücretleri ödemek zorunda kalıyor. Bu nedenle tüketicinin korunması gerekmektedir" diye konuştu.

