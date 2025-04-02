Jeopolitik riskler ve arz endişeleri ile birlikte brent petrol 5 haftanın zirvesini görmüştü. Petrolün varil fiyatı 75 doları görürken, bu gelişme sonrası akaryakıta zam geleceği belirtilmişti.

Bu gece yarısından itibaren benzinin litre fiyatı 1 lira 25 kuruş artacaktı. Zammın ardından benzinin litre fiyatı şehirlerde büyükşehirlerde 48-49 lira bandına, Elazığ, Hakkari, Muş, gibi bazı doğu şehirlerimizde ise 50 liraya çıkacaktı.

Ancak araç sahiplerini sevindirecek bir haber geldi. Benzine yapılacak zammın Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından iptal edildiği öğrenildi.

BENZİNİN LİTRESİ KAÇ LİRA?

İstanbul (Avrupa): 46.72 TL

İstanbul (Anadolu): 46.57 TL

Ankara: 47.29 TL

İzmir: 47.65 TL

MOTORİNİN LİTRESİ KAÇ LİRA?

İstanbul (Avrupa): 46.83 TL

İstanbul (Anadolu): 46.71 TL

Ankara: 47.57 TL

İzmir: 47.93 TL

OTO GAZIN LİTRESİ KAÇ LİRA?

İstanbul (Avrupa): 28.19 TL

İstanbul (Anadolu): 27.59 TL

Ankara: 28.09 TL

İzmir: 28.04 TL

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz rafineri fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.