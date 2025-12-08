Suriye’ye yönelik gönüllü geri dönüşler artarak devam ediyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada son bir yıla ilişkin verileri paylaştı.

“8 Aralık sonrası dönüşler hızlandı”

Yerlikaya açıklamasında, Suriye iç savaşı başladığında Türkiye’nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde insani ve hukuki sorumluluklarını yerine getirerek milyonlarca Suriyeliye kapılarını açtığını hatırlattı. O zor günlerde Türkiye’nin Suriyelilere umut olduğunu belirterek, “Tam bir yıl önce Suriye özgürlüğüne kavuştu. Oradaki zulüm tarihin karanlık sayfalarına gömüldü. 8 Aralık’tan sonra yaşanan bu kritik gelişmeler, gönüllü geri dönüşleri ciddi şekilde artırdı” ifadelerini kullandı.

Yerlikaya, artık Suriye’den ayrılığın değil, “vatanlarına, topraklarına ve yakınlarına dönen Suriyelilerin sevindirici haberlerinin” geldiğini vurguladı. Farklı ülkelere dağılmış Suriyelilerin, ülkelerini yeniden kurmak ve gelecek nesiller için daha güçlü bir Suriye oluşturmak amacıyla ana vatanlarına yöneldiğini belirtti.

Bir Yılda 578 Bin Suriyeli Ülkesine Döndü

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Esad rejiminin devrilmesinin ardından geçen bir yıl içinde Türkiye’den Suriye’ye dönenlerin sayısının 578 bine ulaştığını duyurdu. Yerlikaya, “8 Aralık 2024’ten sonra gönüllü, güvenli, onurlu ve düzenli şekilde toplam 578 bin Suriyeli ülkemizden Suriye’ye dönüş yaptı. 2016–2025 aralığında ise gönüllü geri dönüş yapanların toplamı 1 milyon 318 bine yükseldi. Göç İdaresi Başkanlığımızın koordinasyonunda, ilgili kurumlarımızla birlikte bu süreci büyük bir titizlikle yürütüyoruz” açıklamasında bulundu.

“Suriyeli Kardeşlerimizin Her Zaman Destekçisiyiz"

Yerlikaya, paylaşımının devamında Türkiye’de kaldıkları süre boyunca Türkçe öğrenen ve toplumla güçlü bağlar kuran Suriyelilerin, ülkelerine döndükten sonra da Türkiye ile Suriye arasında bir dostluk köprüsü olmaya devam edeceğine inandığını belirtti. Yaşananların yalnızca bir geri dönüş hareketi değil, aynı zamanda iki ülke arasındaki komşuluk ilişkilerinin yeniden tesis edilmesi anlamı taşıdığını vurgulayan Yerlikaya, “Daha önce olduğu gibi, gönüllü geri dönüş sürecinde de Suriyeli kardeşlerimize destek vermeyi sürdürüyoruz” ifadelerini kullandı.