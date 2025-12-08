Kamuda görevli teknik ve uzman personelin 'yetersiz maaşlar' gerekçesiyle özel sektöre yöneldiğini öne süren iktidar, bu geçişi engellemek amacıyla ilgili personele 30 bin TL' seyyanen zam yapılmasını içeren teklifini TBMM Genel Başkanlığına sundu.

Geçen hafta Plan ve Bütçe Komisyonu’nda ele alınan ve tüm partilerin ortak desteğiyle kabul edilen teklif, kamuoyunda yükselen itirazlar üzerine “çalışma barışını zedeleyebileceği” gerekçesiyle geri çekildi. Ekonomi yönetimi, özellikle maliye alanındaki teknik personelin düşük maaşlar nedeniyle özel sektöre yönelmesinden rahatsızlık duyarken, geri çekilen düzenlemenin gözden geçirilip yeniden Meclis’e getirileceği belirtiliyor.

Teklif Dönüyor, Meslekler Değişiyor

Meclis'e sunulan yeni düzenlemede, seyyanen zam kapsamına üst düzey kamu personelleri dahil edilmeyecek. Söz konusu artış 375 sayılı KHK'nın ek III sayılı cetvelinde yer alan müfettiş ve uzman meslekleri ile sınırlı tutulacak.



Teklifin bütçe görüşmeleri sonlanmadan TBMM Genel Kurulu'na taşınması bekleniyor.