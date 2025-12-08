“Futbolda bahis” soruşturmasında aralarında Metehan Baltacı, Mert Hakan Yandaş, hakem Zorbay Küçük ve eski Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak’ın da bulunduğu 39 şüpheli, Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

29 İsme Tutuklama Talebi

Soruşturmada aralarında şüpheliler Metehan Baltacı, Murat Sancak, Alassane Ndao, Mert Hakan Yandaş, Ahmet Okatan, Mehmet Emin Katipoğlu ve Ümit Kaya’nın bulunduğu 29 şüpheli tutuklanmaları, aralarında Zorbay Küçük, Salih Malkoçoğlu, Samet Karabatak ve Tolga Kalender'in de bulunduğu 10 şüpheli ise adli kontrol altına alınmaları istemiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.