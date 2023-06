Kripto para dolandırıcılığı, özellikle son zamanlarda ciddi anlamda patlak vermiş, pek çok kişinin yüzbinlerce lira dolandırılmasına neden olan bir olaydır. Özellikle son zamanlarda Theodex olayı herkesin gündemindedir. Thodex olayından sonra pek çok kripto para yatırımcısı, paralarını güvenebilecekleri bir limana bırakmayı tercih etti ve kripto paralardan uzunca bir süre uzak kalacaklar gibi görünüyor. Fakat alacağınız birkaç basit tedbirle, kısa sürede kripto para dolandırıcılığına engel olabilirsiniz.

Kripto Para Dolandırıcılığı Türleri

Hediye Gönderen Dolandırıcılar

Son zamanlarda en sık görülen kripto para dolandırıcılığından biri de bu sistemdir. Hediye gönderen dolandıcılar, sosyal medyada büyük reklam kampanyaları düzenleyerek hesabınıza ETH, BTC gibi coinler gönderebileceklerini söylerler. Hatta inandırıcı olması adına karşılığında sizden bazı şartlar bile bekleyebilirler. Bu gibi dolandırıcılar genelde sahte olan coinleri, cüzdan bilginiz karşılığında size gönderebileceklerini söyler. Fakat elbette ortada herhangi bir kripto para olmaz ve cüzdan bilgilerinizin çalındığı ile kalırsınız.

Ponzi Sistemleri

Ponzi sistemleri her yerde aynı mantıkla çalışır. Para yatırdıkça size daha fazla para verebileceklerini söylerler. Fakat bu sistem tamamen büyük bir aldatmacadan ibarettir. Ponzi sistemine girenler, belli bir coin veya para karşılığında, elinizdeki coine faiz verebileceğini ve yatırdığınız parayı artırmanız durumunda faiz oranınızın da yükseleceğiniz söylerler. Örneğin ilk başta 500 lira yatırırsınız ve yıllık yüzde 100 faizle kazanırsınız, fakat daha sonra 5000 lira yatırmanız karşılığında size ödenen faiz oranı yüzde 1000’e çıkartılır böylelikle sisteme daha çok para yatırır ve tuzağa düşersiniz.

Sahte Mobil Uygulamalar

Size kripto para kazandırdığını vadeden bu sahte uygulamalara giriş yaptığınız zaman telefonunuzdan mining yani kripto para üretimi gerçekleşir. Telefonunuzun işlemcisi o kadar yorulur ki sonunda perte çıkar ve siz telefonunuzun uygulamadan dolayı bozulduğunu aklınıza bile getirmezsiniz. Sahte mobil uygulamalar yüzünden her gün yüzlerce milyon dolar değerinde kripto para başkalarının telefonları üzerinden üretilmekte ve uygulama sahiplerinin cebine girmektedir.

Bu uygulamalar genelde oyun oynayarak veya yürüyüş yaparak para kazanabileceğinizi vaadeder.

Bir saat yürüme karşılığı birkaç kuruş kazanır ve sevinirsiniz, fakat ödeme limitleri genelde yüksek olduğundan, hemen yılar ve parayı vurgunculara teslim edersiniz.

Sahte Link Yollayanlar

Gerek twitter gerek facebook gerekse Instagram. Bu grup ve sayfalarda size sahte linkler yollayarak hesabınızı çalmaya çalışan pek çok kişi göreceksiniz. Cüzdan bilgilerinizi göndermenizi karşılığında birkaç yüz lira veya daha az miktarda ödeme yapacaklarını söylerler. Fakat bu külliyen yalandır ve linke tıkladığınız anda cüzdan bilgilerinizi çalıp paranızı ele geçireceklerdir.

Güvenilmeyen Siteler

Piyasada yüzlerce kripto para sitesi var ve emin olun yüzde 70’i yatırım yapmak için güvenilir yerler değildir. Bunun da en önemli sebebi, bu ve benzeri kuruluşların devlet tarafından denetlenmiyor olmasıdır. Devlet tarafından denetlenmedikleri için de her türlü yasadışı faaliyeti yürütebilmekte ve paranızı çalabilmektedirler. Bu gibi siteler her an kapanabilir ve mağduriyet yaşayabilirsiniz. Bu nedenle güvenilmeyen sitelerle lütfen meşgul olmayınız.