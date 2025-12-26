Genellikle 15-35 yaş arası kişilerde görülebilen kıl dönmesi, ameliyatla olduğu gibi ameliyatsız da tedavi edilebiliyor. Kıl dönmesi tedavisinde ameliyatsız yöntemleri anlatan BHT Clinic İstanbul TEMA Hastanesi'nden Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Cemalettin Camcı, lazerle, ozon tedavisiyle ve kristalize fenol yöntemi ile kıl dönmesinin ameliyatsız tedavi edilebildiğini belirtti.

'Daha önce ameliyat olanlarda tedavi uzayabilir'

Hastanın rahatlığı ve konforu açısından kristalize fenol yöntemini tavsiye ettiklerini ifade eden Camcı, 'Tedavi bir seansta bitmiyor ancak hastanın konforu açısından son derece düzgün ve uygun bir yöntem. Herhangi bir ameliyathane şartlarında anesteziye gerek kalmadan, sadece lokal anestezi altında, kılların temizlenmesi sonrası bölgeye kristalize fenol uygulaması esasına dayanan bir yöntem. Eğer hasta ameliyat olmamış bir vaka olarak geliyorsa kıl dönmesi sorunu 4-5 seansta bitebiliyor. Nadir de olsa tedavisi 1-2 seansta bitebilen de var, 8-10 seansa kadar uzayabilen de var. Hastalığın durumuna ve kişinin iyileşme potansiyeline bağlı olarak seans sayısı değişebiliyor. Daha önce ameliyat olanlarda oradaki orijinallik bozulduğu için tedavi, daha uzun sürme potansiyeline sahip. Biz bunları hastalarımızla da öncesinde konuşuyoruz ona göre yön çiziyoruz' dedi.

Hastalar seansın hemen ardından normal hayata dönebiliyor

Kristalize fenol tedavisinin herkes için uygun olduğunu belirten Prof. Dr. Cemalettin Camcı, 'Bu tedavi insanları iş gücünden alıkoymuyor, hastalandırmıyor. O bölgede apse olsa bile uygulayabiliyoruz. Ameliyatlı yöntemde apse varsa önce apse drene edilir ve ameliyat ancak 1 ay sonraya ertelenir. Kristalize fenol tedavisi ile apse olsa bile hastalarımıza uygulayabiliyoruz. Dolayısıyla iyi de sonuç alıyoruz' diye konuştu.

Yüzde yüze yakın başarı

'Hasta hastaneye yatmıyor. Tedavi yaklaşık 10-15 dakikalık bir süreç. Lokal anestezi ile uyuşturma sonrası 10-15 dakika sürdükten sonra hastayı evine/normal hayatına gönderebiliyoruz' diyen Prof. Dr. Camcı, 'Yüzde yüze yakın başarı sağlıyoruz. Eğer hasta temizliğine ve o bölgedeki kılsızlığa dikkat ederse hastalık tekrar etmiyor. Dolayısıyla ciddi anlamda bir başarı var' dedi.

Tedaviden sonra hijyen ve bakım önemli

Tedavi sonrası dikkat edilmesi gereken noktalar konusunda uyarıda bulunan Camcı, sözlerini şöyle noktaladı: 'Kuyruk sokumu bölgesi zayıf bir bölge olduğu için bu tedavi uygulansın ya da herhangi bir başka tedavi uygulansın bu bölgenin zayıflığı devam ediyor. Kuyruk sokumu bölgesinin güçlendirilmesi mümkün değil. O nedenle o bölgede, tekrar kıl dönmesi olma potansiyeline sahip. Bu her işlem sonrası için geçerli. Dolayısıyla biz hastalarımıza şunu öneriyoruz. İşlem bittikten sonra lazer epilasyon yaptırıp bu bölgeyi kılsız hale getirirlerse hastalık nüksetmiyor.'