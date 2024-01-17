Klasik ve çağdaş müziğin öncü toplulukları arasında yer alan Kronos Quartet, bir araya gelişlerinin 50’nci yılını kutladıkları Five Decades başlıklı dünya turnesi kapsamında İş Sanat’ta müzikseverlerle buluştu.

Kronos Fifty for the Future adı altında dünyanın dört bir yanından bestecilere sipariş edilen 50 yeni eserden seçkiyle oluşturduğu konser repertuvarında Kronos, minimalist müziğin öncülerinden Terry Riley ve besteci Sara Miyamoto’nun işbirliğiyle hayat bulan Kiss Yo’ Ass Goodbye eserinin de dünya prömiyerini İş Sanat sahnesinde yaptı.

Yaklaşık iki saat süren konserin bitiminde seyirci tarafından ayakta alkışlanarak defalarca sahneye davet edilen topluluk, son olarak Jimi Hendrix’in Purple Haze şarkısını yorumladı.

Parlak ve uzun kariyerlerinde kendileri için bestelenmiş 1000’den fazla eser olan Kronos Quartet, Five Decades 2024 yılı içerisinde turnesine devam edecek.