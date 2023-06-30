Kabotaj Bayramı öncesinde önemli değerlendirmelerde bulunan Camelot Maritime Yönetim Kurulu Başkanı Kaptan Emrah Yılmaz Çavuşoğlu, yıl sonu hedefinin ise 1,5 milyon ziyaretçiye ulaşmak olduğunun altını çizdi.İSTANBUL (İGFA) - Her yıl 1 Temmuz tarihinde milli bir bayram olarak kutlanan Denizcilik ve Kabotaj Bayramı, hem ülkemiz hem de denizcilik sektörü açısından çok özel bir yerde bulunuyor. Kabotaj, bir ülkenin kendi karasularında ve kendi limanları arasında gemi işletme ve her türlü liman hizmetlerini kendi kontrolünde bulundurma hakkı olarak bağımsızlığı da simgeliyor.

KABOTAJ, BİR BAYRAMDAN ÇOK DAHA ÖTESİDİR

Türkiye’de yabancı sahipli bir cruise gemisini işleten ilk firma olan Camelot Maritime Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Kaptan Emrah Yılmaz Çavuşoğlu, Kabotaj Bayramı öncesinde çok önemli değerlendirmelerde bulundu. Çavuşoğlu, “Kabotaj Bayramı ülkemiz için çok önemli, milli bir bayramdır. Türkiye’nin bir yarımada ülkesi oluşu ve kıyı uzunluğunun 8 bin 333 kilometre olduğu dikkate alınırsa bu, Türk denizciliğine büyük bir imkân tanıyordu. Gerekli düzenlemeler yapıldıktan sonra 19 Nisan 1926 tarihinde çıkarılan 815 sayılı yasaya göre Türkiye limanları arasında sadece Türk teknelerinin hizmet görmesi zorunluluğu getirildi. Yasa aynı yıl 1 Temmuz’da yürürlüğe girdi. Bu tarih, 1935 yılından itibaren Kabotaj Bayramı olarak kutlanmaya başlandı. 2007 tarihinde kabotaj kelimesine denizcilik kelimesi de eklenerek bayramın adı Denizcilik ve Kabotaj Bayramı olmuştur. Bayramımızın hem ülkemize hem de sektörümüze hayırlı olmasını dilerim” dedi.

KRUVAZİYER SAYISI İLK 5 AYDA % 43 ARTTI, 300 BİN TURİST GELDİ

Ülkemizin Akdeniz Çanağı’nın en önemli deniz turizmi destinasyonlarından biri olduğunu ifade eden Çavuşoğlu, Akdeniz haricinde Karadeniz gibi bir lokasyon ve Rusya, Ukrayna, BDT gibi ülkelerle komşu olduğumuza vurgu yaparak, “Türkiye limanları kruvaziyer turizminin yeniden odak noktası olmaya başladı. İlk 5 ayda ülkemiz limanlarına yanaşan kruvaziyer sayısı yüzde 43'lük artışla 279'a, karaya inen yolcu sayısı ise 300 bine ulaştı” dedi. Kaptan Çavuşoğlu yıl sonu hedefinin ise 1,5 milyon ziyaretçiye ulaşmak olduğunun özenle altını çizdi.

Türkiye’nin kruvaziyer turizminden çok fazla katma değer elde edebileceğine dikkati çeken Çavuşoğlu, “Pandemi ile beraber sekteye uğrayan kruvaziyer turizminden yine yeni yeniden pay almaya başladık. Başta Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olmak üzere özel sektörün de deniz turizmine yatırım yapması gerekiyor. Yatırımlarla birlikte ülkemizin rakiplerinden çok daha ön plana çıkacağını öngörüyoruz.

60 MİLYON TURİST VE 56 MİLYAR DOLAR GELİR HEDEFİNDE ASLAN PAYI KRUVAZİYER TURİZMİNDE OLACAK

2023 yılının ocak-mayıs döneminde Kuşadası’na 124, İstanbul’a 50, Çeşme’ye 20, Bodrum’a 19, Antalya’ya ise 8 kruvaziyer gemisi demirledi. Aynı dönemde ülkece 299 bin 377 kruvaziyer yolcusu ağırladık. En fazla konuğu ise 157 bin 940 ile Kuşadası ağırladı. Kuşadası’nı 71 bin 16 ile İstanbul, 14 bin 777 ile Antalya, 13 bin 886 ile Bodrum, 8 bin 418 ile Çeşme ve 7 bin 744 ile Çanakkale takip etti. İzmir ve Marmaris limanlarında da 5 binden fazla turist ağırlandı. 2023’te 60 milyon turist ve 56 milyar dolar gelir hedefine, kruvaziyer turizminden de katkı bekleniyor. Ben, burada aslan payının kruvaziyer turizmine ait olacağını öngörüyorum.” dedi.