Sabiha Gökçen’den ilk uzun menzilli destinasyon 10 saat ile Malezya oldu. 9 Şubat 2024 tarihinde başlayan Kuala Lumpur (KLIA)-İstanbul (SAW) hattı haftada dört sefer yapılıyor. Batik Air’in bugüne kadarki en uzun menzilli uçuşuyla İstanbul’a gelen yolcular terminalde çiçek ve lokumla karşılandı.

Malezya merkezli havayolu şirketi Batik Air Malaysia’nın, 9 Şubat 2024 tarihinden itibaren Airbus A330 tipi uçaklarla haftada dört kez karşılıklı gerçekleştireceği Kuala Lumpur - İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) seferleri başladı. Malezya’dan gelen ilk uçak ‘su takı’ töreniyle karşılanırken, Batik Air yolcuları terminalde çiçek ve lokumlarla karşılandı.

Türkiye’nin en büyük ikinci havalimanı olan İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı (İSG), bugünden itibaren başlayan Kuala Lumpur merkezli yeni hattı ile küresel ağını genişletti. Kültür ve finans başkenti Kuala Lumpur ile köklü tarihi, hayranlık uyandıran mimarisi, çok çeşitli kültürel zenginliğinin yanında boğazın eşsiz huzurunu yaşatan İstanbul, 10 saat 50 dk’lık direkt uçuşla birbirine bağlandı. Hem İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı hem de Batik Air’in bugüne kadarki en uzun menzilli uçuş rotası, iş ve tatil amaçlı seyahatler için büyük konfor, kolaylık ve uygun fiyat seçenekleri sunuyor.

Malezya’dan İstanbul ve Türkiye’yi keşfetmek artık çok daha kolay

Euromonitor International’ın “Dünyada en çok ziyaret edilen şehirler” listesinde en başta yer alan, eşsiz boğaz havası, tarihi yaşanmışlıkları, kültürel çeşitliliği ile Türk ve dünya mutfağının seçkin örneklerini sunan İstanbul, Asya’nın incisi Kuala Lumpur’dan gelecek yolcular için unutulmaz adreslerden biri olacak.

Güney Doğu Asya’nın en hızlı büyüyen şehrinden İstanbul’a gelecek yolcular, İstanbul’un yanı sıra Türkiye’nin turizm imkanları ve tarihiyle ilgi gören İzmir, Antalya, Muğla, Kapadokya, Mardin gibi eşsiz güzelliklere sahip şehirlerini de keşfedebilecek.

Bu yeni rotayla yolcular aynı zamanda İstanbul Sabiha Gökçen üzerinden Avrupa’ya bağlanırken, Kuala Lumpur inişli olarak da Güneydoğu Asya, Doğu Asya ve Avustralya’ya daha kolay, hızlı ve uygun fiyatlarla ulaşabilecek. İstanbul’dan hareket eden yolcular direkt uçuşla çeşitli etnik kökenleri, dilleri ve dinleri içinde barındıran Malezya’yı ve buradan aktarmalı olarak Jakarta, Bali, Singapur, Bangkok, Phuket, Tokyo, Seoul ve Perth gibi daha ötesindeki popüler destinasyonlara daha kolay ve konforlu gidebilecek.

Kuala Lumpur’dan hareket edecek uçak her pazartesi, çarşamba ve cuma günü saat 16.50’de kalkacak ve yerel saatle 22.45’te SAW’a varacak, sadece pazar günleri KUL’dan kalkış saat 20.00’de olacak ve SAW’a varış saat 01.55’te olacak.

Sabiha Gökçen Havalimanı kalkışlı dönüş uçuşuysa her pazartesi saat 05.00’te (yerel saat) kalkacak ve KUL’a saat 20:50’de varacak, salı, perşembe ve cumartesi günleri ise saat 12.05’te (yerel saat) kalkacak ve KUL’a saat 15.55’te varacak.

Sabiha Gökçen Havalimanı Avrupa’da ilk 10’da

Avrupa Uluslararası Havalimanları Konseyi’nin (ACI Europe) 2023 trafik raporuna göre Sabiha Gökçen Havalimanı Avrupa’nın en yoğun ilk 10 havalimanı arasında sıralanırken, 2023 yılında tüm zamanların yolcu trafiği rekorunu kırdı. Sabiha Gökçen, 2023 yılında 37.1 milyon yolcuya hizmet vererek performansında tarihi bir zirve yakaladığı 2019 seviyesini aştı. Kısa bir zaman önce açılan 2. Pisti ile kapasitesini ikiye katlaması beklenen Havalimanı, halihazırda 54 ülkede 163 destinasyonu birbirine bağlıyor.