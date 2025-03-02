Dört aylık yoğun antrenman sürecinin ardından kuşak sınavına katılan 60 küçük karateci, hünerlerini sergileyerek izleyenlerin takdirini topladı.

Manyas Belediyespor karate takımı antrenörleri Cenk Dere ve Emrehan Eğen’in yönetiminde yapılan sınavlarda 20 sporcu beyaz kuşaktan sarıya, 5 sporcu sarı kuşaktan turuncuya, 10 sporcu turuncu kuşaktan yeşile, 10 sporcu yeşil kuşaktan maviye, 15 sporcu ise mavi kuşaktan kahverengi kuşağa yükseldi. Ayrıca 18 sporcu, siyah kuşak 1. dan belgelerini alarak bir üst seviyeye çıktı.

Antrenörler Cenk Dere ve Emrehan Eğen, kuşak sınavında başarılı olan sporcularını tebrik ederken, kendilerine her zaman destek veren Manyas Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Kudret Eğen ile Gönen Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Hüseyin Demirtaş’a teşekkür etti.