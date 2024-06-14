Küçükçekmece Belediyesi, sivrisineklere karşı kapsamlı bir mücadele başlattı. Konuyla ilgili uzmanlar, özellikle su birikintisi olan alanların önemine dikkat çekti.

Küçükçekmece Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, sıcaklıkların artması ve uygun üreme şartlarının oluşmasıyla birlikte ilçedeki üreme alanlarına yönelik çalışmalarını hızlandırdı. Yaz aylarının kabusu haline gelen sivrisinek, karasinek ve diğer zararlılarla mücadele kapsamında, ilçede belirlenen program doğrultusunda her akşam 20.00-00.00 saatleri arasında düzenli olarak ilaçlama çalışmaları gerçekleştiriliyor. Ekipler, tespit edilen alanlar ve vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda oluşturulan üreme haritası çerçevesinde çalışmalarını sürdürüyor. Küçükçekmece halkının sağlıklı, güvenli ve huzurlu bir yaz dönemi geçirebilmesi için planlı bir şekilde yürütülen ilaçlama çalışmaları sezon sonuna kadar devam edecek.

"Su birikintilerine izin verilmemeli"

Küçükçekmece Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğünde görev yapan Veteriner Hekim Çiğdem Eral, bu konuda ilçe sakinlerinin dikkatli olması gerektiğini belirtti. Eral, “İlçe sakinlerimizden özellikle balkon, bahçe, garaj gibi alanlarda uzun süreli olarak (minimum 1 hafta) bulunan teneke, kutu, saksı, varil, süs havuzu gibi yerlerde su birikmesine izin vermemelerini rica ediyoruz. Aksi takdirde, bu basit gibi görünen su birikintileri, bir mahalleyi rahatsız edebilecek ölçüde sivrisinek üremesine neden olabilir" diye konuştu.