Yeni eğitim-öğretim yılının başlamasıyla birlikte Küçükçekmece Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, okul önlerinde denetimlerini sıklaştırdı.

Yeni eğitim-öğretim yılının başlamasıyla birlikte Küçükçekmece Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, okul önlerinde denetimlerini sıklaştırdı. Öğrencilerin güvenli ve sağlıklı bir ortamda eğitimlerine devam etmesi için yapılan denetimler, eğitim yılı boyunca hafta içi her gün düzenli olarak devam edecek. İlçenin farklı noktalarındaki ilkokul ve ortaokullar çevresinde gerçekleştirilen denetimler kapsamında, zabıta ekipleri şoförleri trafik kurallarına uyma konusunda uyarırken, trafiği aksatmayacak şekilde öğrencilere de karşıdan karşıya geçme konusunda yardımcı oluyor.

Özellikle yoğun trafik akışının olduğu yerlerde, ulaşımı sorunsuz sağlamak amacıyla gerçekleştirilen denetimlerde, okul çevresindeki trafik akışı düzenleniyor ve muhtemel risklerin önüne geçiliyor.