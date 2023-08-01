İstanbul Küçükçekmece’de kentsel dönüşüm çerçevesinde bir binanın yıkımı sırasında sokakta bulunan 2 binanın garajı zarar gördü. Garajların birinde bulunan motosiklet ise molozların altında kaldı.

Küçükçekmece Cumhuriyet Mahallesi’nde kentsel dönüşüm nedeniyle bir binanın yıkımı sırasında 2 binanın garajı zarar gördü. Edinilen bilgiye göre yıkım sırasında bir anda çöken molozlar sokaktaki 2 binanın garajının üzerine düştü. Garajlarda büyük çaplı maddi hasar meydana geldi. Gülsevim Sadık’a ait garajda bulunan motosiklet ise molozların altında kaldı. Kameraya konuşan Sadık sabaha kadar uyumadığını garajın başında beklediğini dile getirdi.

Garajı yıkılan Gülsevim Sadık “Bu kadar hasar olacağını bilmiyorduk. Kontrolsüz bir yıkım oldu. Birden bire yıkıldı. Yan taraftan başlandı yıkıma. Yıkımı yapılan bina bu tarafa doğru garajın üzerine geldi. Belediye yıkımı değil özel yıkımmış. İçeride çok hasar var. Garajdaki aracımda hasar yok ama motosiklet altında kaldı. Garaj yarıya kadar çökmüş durumda. Karşılanacağı söylendi yaptırılacağı konuşuluyor. Sabaha kadar uyumadım. Hırsızlık olayları olduğu için sabaha kadar garajın başında bekledim. Nasıl olacak bilmiyorum şuanda yıkım devam ediyor” dedi.