Küçükçekmece Belediyesi, emekçi kadınların mücadelesinden oluşan, yaşam öykülerinin yer aldığı anlamlı bir sergiyi 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde sanatseverlerle buluşturdu.

İzleyiciye, emek ve dayanışma ruhuyla örülü bir atmosfer sunan sergi, 14 Nisan’a dek Cennet Kültür ve Sanat Merkezi’nde ziyarete açık kalacak. Sergi açılışını, Küçükçekmece Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Güney Özkılınç çok sayıda sanatseverle birlikte gerçekleştirdi. Küçükçekmece Belediyesi, “Değer Katan Kadınlar” sergisiyle, kentin emekçi kadınlarını sosyal hayata dahil ederek, kendilerini sanatla ifade etme yolunu açmayı hedefledi. Sergide, fiziksel mekanların sınırlarından dolayı eksik kalan binlerce emekçi kadının hikayesi, hayatın her alanında karşılaştıkları sınırlandırılma çabasına gönderme yaparken tüm zorlukların ötesinde bir dayanışma hikayesini anlatıyor. Sergide Küçükçekmece’ye değer katan 77 kadının başarı öyküsü yer alıyor.

‘Bu sergi kadına saygı duruşudur’

Tüm kadınların gününü tebrik eden Güney Özkılınç, “Bu çalışmayı aynı zamanda bir kitap olarak yayınlayacağız. Önümüzdeki aylarda ‘Küçükçekmece’ye Değer Katan Kadınlar’ kitabımızı da hazırlayacağız. Burada kadın istihdamı sağlayan kadınlar, ev kadını olup da farklı farklı işler yapanlar, engelli olan eşinin gözü kulağı olan, kaç yıldır onun sanatına gözüyle destek veren kadınlar varBu sergide yazarlar ve sanatçılar var bunların hepsine tanık olacağız. Sergiye verdiğiniz güçten ve bilginizle, fotoğrafınızla, varlığınızla ilçemize sunduğunuz katkıdan dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Bu sergi aynı zamanda kadına bir saygı duruşudur. Hepinizin önünde saygıyla eğiliyorum” diye konuştu.