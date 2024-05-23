Küçükçekmece Belediyesi, demans hastalığına karşı farkındalık oluşturmak amacıyla iki gün süren ‘Demans Parkuru’ eğitimi düzenledi. Eğitimde Klinik Gerontopsikiyatrist Mefküre Ülker, demansı yavaşlatmanın mümkün olduğunun altını çizerek, "Maalesef ki demansı önlemenin kesin bir yolu yok. Ancak, demans gelişme ihtimalini azaltmak için kişilere sudoku ile bulmaca çözmesini ve düzenli olarak zihinsel egzersizler yaparak, zihinlerini aktif tutmalarını tavsiye ediyoruz" uyarısında bulundu.

Küçükçekmece Belediyesi, demans hastalığına karşı farkındalık oluşturmak amacıyla iki gün süren ‘Demans Parkuru’ eğitimi düzenledi. Kadın Eşitlik Merkezi’nde gerçekleştirilen eğitimde, Klinik Gerontopsikiyatrist Mefküre Ülker; demansın görülme sıklığı, risk faktörleri, teşhis ve tedavisi ile ilgili ayrıntılı bilgi verdi. Eğitime katılan vatandaşlar, teorik bilgilerin yanı sıra özel olarak hazırlanmış kostüm ve ekipmanlar ile demans ve yaşlılık problemlerini algılayabildikleri parkuru deneyimledi.

"Demans hastalarını hatıra albümüyle geçmişe götürebilirsiniz"

Almanya ve Türkiye’de çalışmalarına devam eden Klinik Gerontopsikiyatrist Mefküre Ülker, demans hastalarıyla iletişimi kolaylaştırmanın yollarını anlattığı seminerde, “Bir demans hastasının bakımını üstlenen aile fertleri eski hatıralara bağlanarak, bu hastalar için güvenli alan oluşturabilirler. Onlar için hazırlayacağınız bir hatıra albümü demans hastası kişilerin karşısındaki ile iletişimde kalmasına ve başkalarıyla konuşmasına yardımcı olabilir. Bu albüm, kişiye geçmişe bakma güzel zamanları hatırlama fırsatı verir. Ailedeki önemli kişiler ya da soy ağacı hazırlanarak demans hastasının isim, sima ve yerleri akılda tutmasına yardımcı olabilirsiniz. Ona her daim ismiyle seslenmeyi, göz teması kurmayı, elini tutarak sözlü iletişimi desteklemeyi unutmayın. Olumlu ve önemli kelimelerden oluşan kısa cümleler kurarak, onu düzeltmekten mümkün olduğunca kaçınarak, iletişimde başarılı olabilirsiniz” diye konuştu.

"Demans hastası bakımını üstlenen kişiler izole olmamalı"

Demans hastalarına bakım veren kişilerin günlük yaşantılarını kolaylaştırmak için ipuçları da paylaşan Mefküre Ülker, “Her şeyi kendi başınıza yapmaya çalışmayın. Hastanıza gereğinden fazla yardımcı olmayın. Hastalar kendi başına yapabilecekleri her şeyi yapmalılar. Her zaman mükemmel olmak zorunda olmadığınızı kabul edin. İzole olmayın ve akraba ve arkadaşlarınızı hasta ile ilgili bilgilendirin” dedi.

"Ekipmanlar sayesinde yaşlıların nasıl hissettiğini anladım"

Eğitime katılan ve demans parkurunu tamamlayan Ayşe Tekin, "Eğitim beklentimin çok üzerindeydi. Oldukça yetkin ve bilgili bir doktordan hastalığı dinledik. Parkuru deneyimlemek istedim bu gerçekten çok farklı bir duyguydu. Ekipmanlar sayesinde bir yaşlının nasıl hissettiğini anlayabiliyorsunuz. Belki bu konu hakkında yapılan araştırmaları defalarca okusam bu kadar etkili olmazdı’’ dedi.

"Bugüne kadar çok bilinçsizmişim"

Annesi demans Hastası olan Nazan Dönertaş, "Demans hastalarına ve yaşlılara nasıl davranmamız gerektiğini öğrendim. Bugüne kadar çok bilinçsizmişim. Annem 8 senedir bu hastalıkla mücadele ediyor, yürüyemiyor, konuşamıyor ve hiçbir şey yapamıyor. Anneme çok kızıyordum, onu anlayamıyordum. Bugünden itibaren onunla daha farklı iletişim kuracağım. Bu tarz bilinçlendirici eğitimler düzenlediği için Küçükçekmece Belediyesine çok teşekkür ederim’’ dedi.