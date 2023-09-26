Küçükçekmece’de market alışverişi yaptıktan sonra evine giden bir kadın kamyonun altında kaldı. Kazada kadın feci şekilde hayatını kaybetti.

Kaza Küçükçekmece Cumhuriyet Mahallesi Yıldız Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre market alışverişi yaptıktan sonra evine gitmek isteyen Dilek Subaşı caddeye dönüş yapan 13 AAK 417 plakalı kamyonun altında kalarak ezildi. Kazayı gören vatandaşlar hemen talihsiz kadını yardımına koşarken durumu polis itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri Subaşı’nın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerine gelen polis ekipleri caddeyi trafiğe kapatarak incelemelerde bulundu. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Dilek Subaşı’nın cenazesi otopsi yapılmak üzere Yenibosna’da bulunan Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne iki defa dilekçe yazıp hız kesici bariyer istedik

Caddenin çok yoğun olduğunu ve hız yapan araçlar nedeniyle sürekli kazaların yaşandığını bunun için defalarca dilekçe yazdıklarını belirten mahalle sakini Mehmet Ali Hakan Balcı “Burada sürekli kaza oluyor ben bu yüzden iki kez İBB’ye dilekçe verdim. Telefonla aradım görüştüm. İkisine de ret geldi, burası işlek bir cadde. Bugün de ses üzerine balkona çıktım. Üzülerek gördüm çoluk çocuğu da vardı ablamızın, bir mahalle sakinimizi kaybettik. Geçen sene de bir kaza olmuştu. O zaman da yazmıştık ama bir sonuç elde edemedik. Buna artık bir çözülmesi lazım. Bize ret geldiğinde cevap olarak çok özel bir durumun olması gerektiği yazıyordu bundan daha özel ne olabilir. Biz sesimizi daha nasıl duyurabiliriz" ifadelerini kullandı.