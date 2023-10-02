Küçükçekmece’de düzenlenen ’Kahramanmaraş Dondurma ve Yöresel Ürünler Festivali’ne vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Küçükçekmece Belediyesi ve Afşin Eshab-ı Kehf Dostluk Kültür ve Çevre Derneği (AFŞİNDER) işbirliğiyle Fevzi Çakmak Meydanı’nda ’Kahramanmaraş Dondurma ve Yöresel Ürünler Festivali’ düzenlendi. Maraş dondurmasının ilgi odağı olduğu festivalde, Kahramanmaraş’ın kültürü, gelenek ve görenekleri, yöresel lezzetleri, geleneksel el sanatları tanıtıldı. Maraş’ın yerel sanatçılarının sahne aldığı etkinlik, renkli görüntülere sahne oldu. Festivale katılanlar Kahramanmaraş atmosferini yaşama imkanı bulurken, hemşehrileriyle bir arada olmanın mutluluğunu da yaşadı.

Festivalde Arapali Gülşen, Nurettin Yeşil, Necmettin Arı, Ahmet Ceren, Doğan Doğan, Şevket Gürlek gibi bölgenin sevilen sanatçıları sahne aldı. Seslendirdikleri eserlerle katılımcıların kulaklarının pasını silen sanatçılar, halay çeken gençleri de adeta coşturdu. Festival sonunda sanatçılara plaket takdim edildi.