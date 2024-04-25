Küçükçekmece’de 120 çocuk, bir yıllık emeklerinin ürünü olan eserleri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla “Rengini Bul” isimli sergiyle sanatseverlerle buluşturdu.

Küçükçekmece Belediyesi Güzel Sanatlar Akademisi’nde sanat eğitimi alan 120 çocuk, bir yıllık emeklerinin ürünü olan eserleri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla “Rengini Bul” isimli sergiyle sanatseverlerle buluşturdu. Ebru ve Özel Sanat Eğitimi branşlarında pek çok çalışmanın yer aldığı serginin açılışına çok sayıda öğrenci ve ebeveynlerinin yanı sıra Küçükçekmece Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Güney Özkılınç da katıldı. Güzel Sanatlar Akademisi’nde kapılarını aralayan serginin açılışında, çocukların heyecanı gözlerinden okundu.

23 Mayıs’a dek gezilebilir

Tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutlayan Güney Özkılınç, sergide eseri bulunan çocukları tebrik ederek, “Küçükçekmece’de 23 Nisan’ı coşkuyla kutluyoruz. 3 gün boyunca kutlamalarımız devam edecek. Sergide emeği geçen tüm öğretmenlerimize de teşekkür ediyorum. Güzel Sanatlar Akademisi’nde farklı kategori ve farklı disiplinlerde Küçükçekmeceli çocuklara sanat eğitimi vermeyi sürdüreceğiz” diye konuştu.

2023-2024 eğitim döneminde Güzel Sanatlar Akademisi’nin özel yetenek sınavından geçerek başarı kazanan öğrencilerin bir yıl boyunca gerçekleştirdikleri çalışmaların yer aldığı sergi, 23 Mayıs’a dek Güzel Sanatlar Akademisi’nde gezilebilir.