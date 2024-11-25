Küçükçekmece’de Serpil Saydan’dan eğitim alan 16 öğrenci, kadın, hayvan ve doğa temalı eserlerini “Bir Arada” sergisinde beğeniye sundu.

Sefaköy Galeri Küp, Ressam Serpil Saydan tarafından kurulan Dönüşüm Atölyesi öğrencilerinin resim sergisine ev sahipliği yaptı. Sanatı farklı yaş gruplarıyla buluşturan bir hayal gücü merkezi olarak öne çıkan atölyede Ressam Serpil Saydan’dan eğitim alan 16 öğrenci, kadın, hayvan ve doğa temalı eserlerini “Bir Arada” sergisinde görücüye çıkardı. Serginin açılışına Küçükçekmece Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Deniz Gürbey, sanatçılar ve sanatseverler katıldı.

Açılışta konuşan sanatçı Serpil Saydan, “Atölyemizde her bireyin içindeki özgün gücü keşfetme yolculuğuna eşlik ediyoruz. Renkler, çizgiler ve formlarla tanışan katılımcılar, henüz genç yaşta kendi dünyalarını sanatla ifade etmeye cesaret ediyorlar. Aynı zamanda da sanatı kendine has bir ifade biçimi olarak deneyimliyorlar” diye konuştu.

Sergi, 7 Aralık’a dek Sefaköy Galeri Küp’te sanatseverlerin ziyaretine açık kalacak. Sergide Arda Yiğit Şen, Aygül Parlak, Bahar Özdemir, Ekin Uysal, Ela Türker, Emine Belene, Ferruh Sağır, Kübra Şahin, Nisa Özer, Raziye Ün, Selin Taşdelen, Serranur Serbest, Sevgi Ünal, Tolga Yeten, Türkan Şahin, Volkan Atılgan ve Serpil Saydan’ın eserleri yer alıyor.