İstanbul Küçükçekmece’de öldürülen çocuğun cenazesi ailesi tarafından Adli Tıp Kurumu’ndan alındı.

Küçükçekmece Söğütlü Çeşme Mahallesi Gülbahar Sokak’ta dün yabancı uyruklu Selim Attal (14) ile S.K. (17) arasında bilinmeyen bir nedenle silahlı kavga çıkmıştı. Selim Attal olayda hayatını kaybetmişti. Attal’ın cenazesi Bahçelievler Yenibosna’da bulunan Adli Tıp Kurumu’na kaldırılmıştı. Acılı aile Adli Tıp Kurumu önüne gelerek işlemlerin bitmesini bekledi. Otopsi işlemlerinin bitmesin ardından aile çocuğun cenazesini teslim aldı.