“BİZ ALTYAPIYI ÖNEMSİYORUZ”

Değerlendirme toplantısında İnegöl için ayrı bir başlık açan Başkan Bozbey, “Sadece İnegöl’e 2 milyar liralık yatırım yaptık. İnegöllüler tabi şikayet etti haklılar. Çünkü altyapıyı yapmak cesaret işidir. Altyapıyı nitelikli yaparsanız üstünü çok rahat inşa edersiniz. Onun için biz altyapıyı önemsiyoruz. Diğer ilçelerimizde de devam ediyoruz. Kayıp kaçak oranları için inanılmaz bir çalışma yürütüyoruz. Özellikle taşkın riski yüksek bölgelerde yeni hatları inşa ettik” dedi.

Bozbey, “Büyük ölçekli arıtma tesisini yine kentimize kazandırdık ve bu konuda arıtma tesislerimizin önümüzdeki süreçte bazılarının kapasite artışlarıyla ilgili ihtiyaç olduğunu biliyoruz ve hazırlıklarımızda 2026 programında ona göre yapmış bulunuyoruz. Evet, tabii zaman zaman biz başkalarını da eleştirdik. Biraz önce söyledim, kanalizasyon konusunda kirleticilerden bir tanesi maalesef ki yıllardır biziz. Hani biz önce kendimiz evimizi temiz tutacağız, evimizin önünü temizleyeceğiz ki o zaman diyeceğiz ki sanayiciye sen kirletiyorsun. 20 yılda çözemediklerine emin olun, birçok sorunu biz bu arada 20 ayda çözdük. Daha da çözüyoruz, hiç merak etmeyin. Daha da çözeceğiz. Dere yataklarımızın temizliğinden tutun da birçok konuda hakikaten önemli bir yıl geçirdik. Hedefimiz çok net arkadaşlar. Önümüzdeki süreçte inşallah aksilik olmayacak ama nisan ayında, mayıs ayında bitireceğimiz arıtma tesisimizle birlikte umuyoruz ki yine yağış miktarı aynı düzeyde giderse, bak onu da size söylüyorum, aynı düzeyde giderse yani bu yılın kuraklığını yaşamaz isek, Bursa uzun yıllar susuzluk sorunu yaşamayacak. Ama bu yılın kuraklığını önümüzdeki 2026'da, 2027'de, 2028'de yaşamaya devam edersek alternatif kaynaklar kesin bizim önümüzde hazır olacak” diye konuştu.