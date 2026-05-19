Olay, 17 Mayıs Pazar akşam saatlerinde İstanbul Küçükçekmece Mehmet Akif Mahallesi 1. Aşık Veysel Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre sağanak yağışta öncesi çıkan kuvvetli rüzgar sebebiyle bir binadan su borusu parçası koptu. Kopan parça, cadde üzerinde bebek arabasıyla duran adamın kafasına düşerek parçalandı. Neye uğradığını şaşıran adam, bir süre duraksadıktan sonra bebek arabasını alarak olay yerinden uzaklaştı. Yaşanan o anlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.

'Boru, adamın kafasında ikiye bölündü'

Olayı gören esnaf Ahmet Yıldırım, 'Çok yoğun bir dolu yağışı oldu. Bir anda başladı. Vatandaş zaten şurada bekliyordu. Birden bire kafasına yukarıdan bir su borusu düştü. Boru kafasında ikiye bölündü. Yanında o anda kimse yoktu. Millet nereye kaçacağını şaşırdı. Onun da yanında bebek arabası vardı. Boru kafasına düşünce bebek arabasını alıp hemen hızlıca olay yerinden uzaklaştı. Allah'tan kafasına dik şekilde gelmedi. Dik gelseydi belki de sorunlara neden olurdu. Borunun nereden geldiği belli değil. Yoğun bir rüzgar vardı. Birden bire dolu yağmaya başladı. Göz gözü görmedi. Vatandaş kendi çabasıyla uzaklaştı' dedi.