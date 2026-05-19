Balıkesir'in Susurluk ilçesinde tek katlı müstakil bir evde çıkan ve bitişiğindeki metruk binaya da sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle tamamen söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, yangın Susurluk ilçesi Han Mahallesi'nde meydana geldi. Eskici Yusuf Sokak 13 numara adresinde bulunan tek katlı müstakil evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, evin bitişiğinde bulunan Kaykılar Sokak 21 numaradaki sahibi belirsiz tek katlı metruk eve de sıçradı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Susurluk Grup Amirliğine bağlı 3 itfaiye aracı ve Susurluk Belediyesine ait 1 su ikmal aracı olmak üzere toplam 4 araç ve 10 personelle alevlere anında müdahale edildi. Ekiplerin yoğun çabası sonucu yangın kontrol altına alınarak çevredeki diğer binalara sıçramadan tamamen söndürüldü. Olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, her iki evde de büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Yangının kesin çıkış sebebiyle ilgili tahkikat başlatıldı.