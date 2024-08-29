Küçükçekmece’de meydana gelen ve 1 kişinin hayatını kaybettiği 50 kişinin yaralandığı metrobüs kazası ile ilgili yeni görüntü ortaya çıktı.

Küçüçekmece’de sabah saatlerinde meydana gelen ve 1 kişinin hayatını kaybettiği 50 kişinin de yaralandığı feci kaza anına ait yeni kamera görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde hızla ilerleyen metrobüsün önünde bulunan İstanbul Büyükşehir Belediyesine ait olan araca çarpmamak için direksiyonu kırdığı, o esnada da karşı yönden gelen metrobüse çarptığı görülüyor.