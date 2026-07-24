Olay, İnegöl'de meydana geldi. İddiaya göre Sabri T. ile arkadaşı Erdal E., tartıştıkları Yusuf T.'ye tekme ve tokatlarla saldırdı. Şüpheliler, darp ettikleri Yusuf T.'nin boynundaki gümüş kolyeyi alarak olay yerinden kaçtı.

Olayın ardından karakola giderek şikayetçi olan mağdurun ifadesi üzerine çalışma başlatan İnegöl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, yürüttükleri titiz çalışma sonucu iki şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

Şüphelilerin üzerinde ele geçirilen çalıntı gümüş kolye, polis ekiplerince sahibine teslim edilirken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.