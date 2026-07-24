İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen AHBAP’lar suç örgütü soruşturması kapsamında, gazeteciler Fatih Altaylı, Özlem Gürses ve Ruşen Çakır ile oyuncu Hazal Kaya'nın da aralarında olduğu 6 kişi ifadeye çağrılmıştı.

Bugün öğle saatlerinde 4 isim de Çağlayan’da bulunan İstanbul Adalet Sarayına geldi. Savcılıkta ifade veren Hazal Kaya, Çakır ve Özlem Gürses muhabirler tarafından da görüntülendi.

ÇIKIŞTA AÇIKLAMA YAPTILAR

Gürses, "Savcı bey bilgimize başvurmak istemiş. Kendisine soruları cevaplamaya geldik" dedi.

Hazal Kaya ise "Bilgimize başvuruldu sadece, gidiyoruz şimdi" ifadelerini kullandı.

“HALUK LEVENT İNSANLARIN KAFALARINI KARIŞTIRDI”

Gazeteci Burak Doğan’ın haberine göre; Özlem Gürses’in ifadesi ortaya çıktı.

Gürses ifadesinde şunları söyledi:

Afet dönemlerinde asıl ihtiyaç vatandaşların bir an önce barınma ve yiyeceğe kavuşturulmasıdır. Kim tarafından yapıldığı ve diğer detaylar önemsizdir. Ben herhangi bir kurumu parlatma çabası göstermedim. Bu nedenle sorumluluk hissetmiyorum. Eğer bilgim dışında soruşturmaya konu özneler beni kullandı ise az önce bahsettiğim gibi şikâyetçi olacağım. Sayın Savcılık dolandırıcılık ve hırsızlık konulu bu çok çirkin isnatları en kısa sürede ortaya çıkarmalıdır. Türk halkı bu çirkin eylemleri hak etmemektedir. Eğer deprem sürecinde örgütsel yapı kuruldu ise ve yardım etmeyenlere linç furyası başlatıldı ise ben bunun farkında değildim. Yine Ahbap ve Babala’nın tabiri caiz ise rakibi kurumundaki sivil toplum kuruluşlarına çağrı yapanlar karalanıyor ise bunu da fark etmedim. Türk yargısı geçen üç sene içerisinde durumu somut olarak belirleyecek verilere sahiptir. Haluk Levent sürekli kamu görevlileriyle ve sahada fotoğraflar vererek insanların kafalarını karıştırdı. Ben özür dilemeyi gerektirecek bir şey yapmadım.

“120.000 TL BAĞIŞ YAPTIM”

Oyuncu Hazal Kaya ise ifadesinde şunları söyledi:

AHBAP’a şahsen 120.000 TL bağış ben de yaptım. Yaptığımız bağışların bu şekilde Haluk Levent tarafından suistimal edilmesi sebebiyle ben de mağdurum. Güvenimizin bu şekilde zedelenmesi nedeniyle çok üzgünüm. Yaptığım bağışın nereye gittiğini öğrenmek istiyorum. Bu yönde ben de şikâyet hakkımı gerekli olursa kullanacağım. Bu süreçte sadece AHBAP ve Babala TV’ye yönelik paylaşımlar olmadı. Göçük altında kalan veya acil yardıma ihtiyacı olan insanların çağrılarına ilişkin de AFAD’ı etiketleyerek yine aynı şekilde sosyal medya hesaplarımdan paylaşımlarım oldu. Basından öğrendiğim kadarıyla savunmasında dayandığı hususları korkunç bir şey olarak buluyorum. Hiçbir geçerliliği bulunmamaktadır. Benim de aralarında bulunduğum binlerce insanın iyi duygularını suistimal ederek yaptığımız bağışları bahis ve kumarda harcaması alçakça bir harekettir.

“PARA TOPLANMASINA YARDIMCI OLMADIM”

Ruşen Çakır ifadesinde şunları söyledi:

Haluk Levent isimli kişiyi şahsen tanımam. Sadece kendisini sanatçı olması münasebetiyle bir vatandaş olarak bilirim. Soruşturma içeriğinde bulunan haber doğrudur bana aittir. Ben yapmıştım. Bu yapmış olduğum haber tamamen o dönem depremin oluşturduğu üzüntü sebebiyle ve deprem bölgesinde bulunan yine meslektaşlarımızın bizlere yansıtmış olduğu durumlarla ilgili olarak Ahbap Derneğinin depremzedelere ciddi yardımlarda bulunduğunu söylemeleri sebebiyle bu şekilde haberini yaptım. Herhangi bir şekilde para toplanmasına yardımcı olmadım. Tamamen bu yapılan haber o şartlarda bir durum değerlendirmesiydi. Şahsım olarak ve ailem tarafından da Ahbap Derneğine çok cüzi miktarda deprem bölgesine gönderilmek üzere yardımda bulundum

Öte yandan, ifadeye çağırılan Şahan Gökbakar ve Fatih Koparan’ın da önümüzdeki günlerde savcılıkta ifade vermeleri bekleniyor.