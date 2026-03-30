Kartepe Belediyesinin ev sahipliğinde Hergeleci İbrahim Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyona Kocaeli, Bursa, Sakarya, Düzce, Bolu, Tekirdağ, Karabük, Yalova, Bilecik ve Antalya'dan sporcular katıldı. İki gün süren müsabakaları, Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Daire Başkanı ve Kağıtspor Yönetim Kurulu Üyesi Murat Sandalcı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Boks Federasyonu yetkilileri, il temsilcileri, antrenörler ve çok sayıda sporsever izledi.

'Gençlerimizin ve sporun her zaman en güçlü destekçisi olmaya devam edeceğiz'

Turnuvanın ardından değerlendirmelerde bulunan Belediye Başkanı Kocaman, ilçede 10 ilden genç sporcuları ağırlamaktan mutluluk duyduklarını belirterek, 'Ringde sergilenen azim ve disiplin, sporun birleştirici gücünü bir kez daha gösterdi. Özellikle Türkiye Şampiyonası'nda ilimizi temsil edecek olan Nihat Zorluer evladımızı ve tüm sporcularımızı tebrik ediyorum. Kartepe Belediyesi olarak gençlerimizin ve sporun her zaman en güçlü destekçisi olmaya devam edeceğiz' ifadelerini kullandı.

Şampiyonlar Türkiye Şampiyonası biletini aldı

Turnuvada mücadele eden Kartepe Belediyesporlu boksörlerden 70 kiloda Nihat Zorluer kendi kategorisinde birinci oldu. Zorluer'in, 9-19 Nisan tarihlerinde Bursa'da düzenlenecek Türkiye Şampiyonası'nda Kocaeli'yi temsil edeceği bildirildi.

Kendi sıkletlerinde birinci olan 80 kiloda Salih Kara, 50 kiloda Berna Akardere ve 66 kiloda Ömer Çelik'in ise haziran ayında gerçekleştirilecek Türkiye Şampiyonası finallerinde ringe çıkmaya hak kazandığı öğrenildi.

Antrenör İsmail Çelikiz de organizasyonun Kartepe'de yapılmasından duydukları memnuniyeti dile getirerek, spora ve sporcuya desteklerinden dolayı Belediye Başkanı Kocaman'a teşekkür etti.