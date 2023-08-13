Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ve Halk Ekmek A.Ş.’nin desteklediği Küllüoba Höyüğü kazısında 27. yıl tamamlandı. Çeyrek yüzyılı geçen kazı sürecinin sonunda gelinen durumu kamuoyuna yansıtacak 10 fotoğrafçının Küllüoba’daki kazı alanında çektikleri karelerden ve 27 yıllık kazı çalışmalarının ilk aşamalardan oluşan bir fotoğraf sergisi açılacak.ESKİŞEHİR (İGFA) - Eskişehirli fotoğrafçılar, Arkeoloji öğrencisiyken katılmaya başladığı Küllüoba kazı çalışmalarında 22 yılını geçiren ve Eskişehir’in en eski antik şehrinin ‘canlı hafızası’ olan Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Murat Türkteki ile kazı alanında bir araya geldiler.

Kazı bölgesine gelen fotoğrafçıları karşılayan Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Türkteki, Küllüoba Höyüğü’nde çalışmalara katılan ekibiyle birlikte tüm ayrıntılar hakkında bilgilendirme yaptı.

Türkteki, “Küllüoba 350 x 250 m. ebatlarında oval bir höyük olup Eskişehir İl merkezinin 35 km güneydoğusunda, Seyitgazi’nin 15 km kuzeydoğusunda ve Yenikent Mahallesinin 1.3 km güneyinde kurumuş olan eski bir dere yatağının (Kireçkuyusu Deresi) kuzey kenarında yer alır. Höyük’te yerleşim süreci, tamamen tarih öncesi (prehistorik) dönemleri içerir. Altta Geç Kalkolitik (MÖ.3500-3200) ve onun üzerinde İlk Tunç Çağı’nın tüm evreleri temsil edilmektedir (MÖ.3200-1900). Höyüğün yakın çevresinde ve ayrıca güney ve güneybatıya doğru olan tarlalarda geç Hellenistik Dönem kalıntıları da söz konusudur.” dedi.

Eskişehirli fotoğrafçılar kazı alanını gezerek yapılan çalışmaları, bulunan kalıntıları en güzel biçimde kadrajlarında belgelendirdiler. Eskişehirli fotoğrafçılar, burada tüm zor koşullara karşın fedakârca, yürekten çalışan kazı ekibini tanırken, kazı evinde dönem buluntularının nasıl işlemlerden geçtiğini görerek bütüne dönüştürülen eserleri de deklanşörlerine peş peşe basarak ölümsüzleştirdiler.

Fotoğrafçı konuklarına teşekkür eden Doç. Dr. Murat Türkteki, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen’e, desteğini her zaman gösteren ve hazırlık aşamasında olan sergiye de destek veren Genel Sekreter Ayşe Ünlüce’ye minnettar olduklarını söyledi. Seçici kurul tarafından belirlenecek fotoğrafların yer alacağı serginin açılış tarihi ve yeri ilerleyen süreçte duyurulacak.

Orta Anadolu’nun en batısında, Seyitgazi ilçesi yakınlarında yer alan Küllüoba’da 1996 yılından bu yana kazı çalışmaları sürdürülüyor.