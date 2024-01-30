Bilecik’in Gölpazarı ilçesinde düzenlenen ‘Kültür Gezileri’ yoğun katılımla devam ediyor.

Gölpazarı Belediye Başkanı Hayri Suer, bu hafta düzenlenen Kültür Gezileri programında, askerliğini İstanbul’da yapan ancak bir daha İstanbul’u göremeyen 83 yaşındaki Hasan dedeyi özel misafiri olarak davet etti. Eski topraklarla İstanbul’u gezmenin ayrı bir tadı olduğunu söyleyen Başkan Suer, ‘’Hasan amca ile ilk defa birlikte gemiye bindik, köprüden geçtik. Marmaray ile denizin altından Sirkeci’ye geçtik. Ayasofya-i Kebir Camii’nde, ve Çamlıca Camii’nde birlikte namaz kılıp dua ettik. Eskileri yad etmek kaçınılmazdı. Eskileri Hasan amcadan bir kez daha dinledik’’ ifadelerini kullandı.