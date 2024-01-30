Bilecik’te dün başlayan kar yağışı yüksek kesimlerde etkisini iyice gösterirken, ekipler gece boyu hummalı bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor.

Bilecik’te aniden bastıran kar yağışı sonrası İl Özel İdaresine bağlı ekipler 33 ekip, 104 personel ve 71 araç karla mücadelesini sürdürüyor. Bilecik il, devlet yolları ile köy ve bağlantı yollarında kapalı yol bulunmadığı öğrenilirken, yol kontrolleri ve tuzlama çalışmaları devam ettiği bildirildi. İl genelinde haberleşme ve enerji kesintisi olan yerleşim yerinin bulunmamakla birlikte, AFAD arama kurtarma ve sağlık ekiplerinin teyakkuz halinde beklediği belirtildi.