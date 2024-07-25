Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Malatya merkez ve diğer 11 ilçede çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Çalışmalar kapsamında Kuluncak İlçesi Çörmü Mahallesi’nde kanalizasyon hattı çalışmaları gerçekleştirdi.MALATYA (İGFA) - Şehrimizin alt yapısını yenilemek ve yeni altyapı yatırımları yapmak için 7/24 çalışan MASKİ Genel Müdürlüğü, Kuluncak İlçesi Çörmü Mahallesi’nde kanalizasyon çalışmaları gerçekleştirdi. Çalışmalar kapsamında 3.990 metre uzunluğunda kanalizasyon hattı inşa edildi. 1 adet 500 kişilik fosseptik çalışması tamamlandı.

Yapılan çalışmalardan dolayı memnuniyetini belirten Çörmü Mahalle Muhtarı İbrahim Aslan: “Mahallemizin kanalizasyon hattı yoktu. Büyükşehir Belediyesi burada çalışma başlatarak yıllardır beklediğimiz bir hizmeti yaptı. Mahallemize kanalizasyon hattı inşa ediliyor. Yapılan hizmetlerden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımız Sami Er’e teşekkür ediyorum. ”dedi.