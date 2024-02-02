Kocaeli’nin İzmit ilçesinde kumar oynatılan iş yerinde arama yapıldı. İş yeri sahibi hakkında adli işlem başlatıldı, kumar oynayan 3 şahsa ise toplamda 19 bin 275 TL para cezası kesildi.

Edinilen bilgiye göre, polis ekipleri İzmit’te umuma açık eğlence ve istirahat yerlerinde yaptığı denetim sırasında, A.K. isimli şahsın iş yerinde kumar oynatıldığını tespit etti. A.K. hakkında adli işlem yapan polis ekipleri, kumar oynanan 5 bin 600 TL paraya el koydu. Kumar oynayan 3 şaha ise toplamda 19 bin 275 TL para cezası kesildi.