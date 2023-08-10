Bozüyük Müftülüğü Malhun Hatun Kur’an Kursu öğrencileri, Bozüyük Belediyesi Geçici Hayvan Barınağı’nı ziyaret ederek yavru kedileri sevdi.

Malhun Hatun Kur’an Kursu öğrencileri, Kuran Kursu Öğreticisi Tuba Bosnalı eşliğinde Bozüyük Belediyesi Geçici Hayvan Barınağı’nı ziyaret etti. Veteriner Hekim Arzu Çetiner, minik hayvanseverlere hayvan barınağı hakkında bilgi vererek öğrencilerin hayvanlar hakkında merak ettikleri soruları yanıtladı. Bozüyük Belediyesi tarafından sokak hayvanlarının bakım ve aşılamalarının yapıldığı aynı zamanda veterinerlik hizmetlerinin verildiği barınakta minikler özellikle yavru kedilerle yakından ilgilendi. Ziyarette öğrencilere ayrıca hayvan bakımı ile ilgili bilgilendirici broşürler dağıtıldı.

Barınak görevlilerince çocukların gelişim süreçlerinde çok önemli bir yere sahip olan hayvan sevgisinin küçük yaşlarda aşılanması ve doğadaki tüm canlılara gerekli saygı ve sevgiyi göstermeleri için çok önemli olan bu tarz etkinliklerin devam edeceği belirtildi.