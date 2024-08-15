İstanbul Büyükçekmece’de yaşayan Ahmet Şah Kaplan, Kurban Bayramı’nda sahiplendiği yavru keçisiyle birlikte her gün denize girip gezmeye gidiyor. Görenleri şaşırtan olayla ilgili konuşan Kaplan, ’Muhtar’ ismini verdiği keçisiyle birlikte film izleyip müzikte dinlediğini söyledi.

İstanbul Büyükçekmece’de market işleten Ahmet Şah Kaplan, Kurban Bayramında annesi satılınca yalnız kalan keçi yavrusunu sahiplendi. Eve getirdiği oğlak ile aralarında gelişen arkadaşlığı, “Aramızda kopmayacak bir bağ oluştu” diyerek ifade eden Kaplan, Muhtar adını verdiği keçi yavrusuyla beraber film izlediğini, müzik dinlediğini ve beraber yüzmeye gittiklerini ifade etti. Kaplan ailesinin maskotu olan yavru keçi evin içerisinde kendisine ayrılan odasında yaşıyor. Muhtar, sıcak havalardan bunaldığında sahibi Ahmet Şah Kaplan ile beraber denizin tadını doyasıya çıkarıyor. Sahile gelen vatandaşlar ise denizde yüzen yavru keçiyi hayranlıkla izliyor. Çocukların da ilgi odağı olan yavru keçi adeta sahilin gözdesi haline geldi.

“O benim oğlum oldu. Yüzmeyi çok seviyor. Ne yapıyorsak birlikte yapıyoruz”

Sahiplenip Muhtar ismini koyduğu yavru keçiyi çocuğu gibi gördüğünü ifade eden Ahmet Şah Kaplan, “Kurban bayramında dolaşırken bu yavruyu annesinin yanında gördüm. Annesini satın aldılar. Bu yalnız kalınca bende orada sahiplendim. Eve getirdim ve sonrasında bir arkadaşlığımız oldu. Kopmayacak bir bağımız oluştu. Birlikte film izliyoruz, müzik dinliyoruz. Hatta birlikte yemek bile yiyoruz. Ne yapıyorsak birlikte yapıyoruz. O benim oğlum oldu. Yüzmeyi çok seviyor. Özellikle çocuklar ona burada çok ilgi gösteriyor. Çok sıcaklandığı zaman denize getiriyoruz. Atlıyor oğluşum işte. Her şeyi birlikte yapıyoruz. İsmini muhtar koyduk. Buradaki çocukların söylemesi üzerine “Mahallenin muhtarı “ isminden çıktı. Buranın maskotu oldu. Herkes muhtar diyerek seviyor. Evin içerisinde besliyoruz bir odamızı ona verdik. Bizim yediğimiz yemekleri yiyor içtiklerimizi içiyor” dedi.

“Herkesin hayvanlara karşı duyarlı olması gerekiyor”

Çevrede durumu görüp şaşıran bir vatandaş, Ahmet Şah Kaplan’ın yavru keçisine karşı özenli davranışını takdir ettiğini ifade ederek, “Bir hayvana karşı bu kadar özenle davranılması gerçekten çok güzel bir şey. Galiba evde besleniyor. Herkesin hayvanlara karşı duyarlı olması gerekiyor. Benim burcumda oğlak. Birazda o dikkatimi çekti” şeklinde konuştu.