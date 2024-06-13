Bursa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, 17 ilçede kurulan kurbanlık satış alanlarında karasinek ve diğer haşerelere karşı ilaçlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Kurban Bayramı öncesinde kent merkezinin yanı sıra tüm ilçelerde yerleşim alanlarına yakın bölgelerde kurbanlık satış alanları oluşturulurken, bu bölgelerde çevre sağlığını tehdit edecek unsurlara karşı Büyükşehir Belediyesi ilaçlama ekipleri çalışmalarına ağırlık veriyor. Bu kapsamda 198 personel, 76 ilaçlama aracı ve ilaçlama ekipmanlarıyla tüm kurban satış noktalarında karasinek ve diğer haşerelere karşı aralıksız olarak ilaçlama yapılıyor.

Sağlık İşleri Daire Başkanı Düşünsel Şentürk, Kurban Bayramı öncesinde ekiplerin sahaya inerek olumsuz görüntülerin oluşmasına izin vermediğini söyledi. Kurban pazarlarında hijyenik ortamların oluşması için mücadele verdiklerini belirten Şentürk, “Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı Veteriner Şube Müdürlüğü olarak 183 adet kurban pazar yerinde, 198 personel ve 76 aracımızla ilaçlama ve vektörle mücadele hizmetlerini yürütüyoruz. Bursalıların, Kurban Bayramı’nı huzur ve sağlık içerisinde geçirmeleri için çalışmalarımızı aralıksız sürdüreceğiz. Vatandaşlarımızdan, kurbanlarını belediyelerin tespit ettiği alanlarda kesmelerini ve atıklarını belediyelerin belirlediği noktalara atmalarını rica ediyoruz. Gelişi güzel atılan atıklar, daha sonra ciddi sağlık sorunlarına sebep olabilir” dedi.

Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi’nin de bayram boyunca sabah 08.00’den akşam 23.00’e kadar hizmet vereceğini de hatırlatan Şentürk, vatandaşların Alo 153’ü arayarak şikayetlerini dile getirebileceğini hatırlattı.