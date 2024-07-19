Küresel çapta yaşanan yazılım sorunu Beyoğlu Vize Başvuru Merkezi’ni de etkiledi. İşlem yapmak için başvuru merkezine giden vatandaşlar, yaşanan sorun nedeniyle beklemek zorunda kaldı.

Küresel çapta yaşanan yazılım sorunu dünya genelinde birçok sektörü etkiledi. Beyoğlu Vize Başvuru Merkezi’nde de sabah saatlerinden itibaren giden internet dolayısıyla işlem yapılamadı. İşlem yapamadıkları için şaşkına dönen vatandaşlar saatlerce bekledi. Öte yandan, yaşanan aksaklık sistemin düzelmesiyle birlikte giderildi.

“İnternet çalışmadı”

Beyoğlu Vize Başvuru Merkezi’ne giden Ali Şahinoğlu, “Sabah saatlerinde sistemde sıkıntı oldu. İnternet çalışmadı. Windows’ta sıkıntı varmış. Çok sorun yaşadık. Sabah 10.00 - 11.00 saatleri arasında sıkıntı oldu. Şu anda düzeldi, sorun yok” dedi.