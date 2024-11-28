Orman köylüsü Yaylacık mevkiinde traktörüyle geçiş esnasında karşılaştığı ilginç anları telefonu ile çekerek görüntüledi. Videoda kendisine eşlik eden köpeklere yanaştığı görülen kurtların, saldırma halleri yer alıyor. Köpeklerin havlamasına karşın kurtların korkmadan saldırmaya çalışmaları ise dikkat çekiyor.

Orman köylüsü bu durumu sosyal medyasından “Kurtların köpeklere saldırı anı” başlığı ile yayınladı. Kurtların orman köylüsüne değil, traktöre eşlik eden köpekleri hedef aldığı belirtilen paylaşımda herhangi bir olayın vuku bulmadığı da belirtildi.

Kurtların bir süre takip ettikten sonra bölgeden uzaklaştığı görüldü.