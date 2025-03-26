CHP’de 2023 yılında düzenlenen 38. Olağanüstü Kurultay’da Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu’nun yerine Genel Başkan seçilmişti. İBB’ye yönelik düzenlenen operasyonların ardından CHP’ye kayyım atanmasının önüne geçmek amacıyla olağanüstü kurultay kararı aldıklarını açıklayan Özel, parti içinde yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. Eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş’ın da yer aldığı üç kişi, 6 Nisan’da yapılması planlanan olağanüstü kurultayın iptali için başvuruda bulundu. Gözler şimdi yargının vereceği karara çevrildi.

"B PLANI HAZIR" İDDİASI

CHP yöneticileri bütün bu olasılıklara karşı "B Planlarının hazır olduğunu" belirtiyor. CHP'nin hukukçu kurmayları, 6 Nisan'da yapılacak olağanüstü kurultayı durdurma yetkisinin seçim kurullarında olduğunu ifade ediyor.

CHP kulislerinde kayyım, Olağan Kurultay'ın "yok hükmünde" sayılarak önceki Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu yönetiminin yeniden işbaşına getirilmesi veya 6 Nisan'daki Olağanüstü Kurultay kararının iptal edilmesi olasılığına karşı farklı seçenekler tartışılıyor.

KILIÇDAROĞLU GERİ DÖNEBİLİR Mİ?

BBC Türkçe'de yer alan habere göre olağanüstü kurultay kararına karşın, partiye kayyım atanması veya 38. Olağan Kurultay'ın "yok hükmünde" sayılması olasılığı da parti kulislerinde konuşuluyor. 6 Nisan'da olağanüstü kurultay kararıyla, "kayyım" ihtimalinin zayıfladığı düşünülüyor. Kayyımın en geç 45 gün içinde olağanüstü kurultay kararı almak zorunda olduğuna dikkat çekilerek, zaten parti olağanüstü kurultay kararı aldığı için kayyım atama gerekçesinin ortadan kalktığı savunuluyor.

CHP'Yİ BEKLEYEN EN OLUMSUZ SENARYO

CHP kulislerinde en kötü senaryonun, 38. Olağan Kurultay’ın geçersiz sayılması olduğu konuşuluyor. Böyle bir durumda, önceki Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibinin yeniden parti yönetimini devralması gündeme gelecek.

Özgür Özel’in olağanüstü kurultay çağrısının ardından, MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, 2023 kurultayında delegelerin iradesinin şaibeye uğraması ve bu durumun karar yeter sayısını etkilemesi halinde, genel başkan da dahil olmak üzere tüm seçimlerin geçersiz sayılacağını ileri sürmüştü. Özellikle en fazla delegenin belirlendiği İstanbul İl Kongresi’nin iptal edilmesiyle, 38. Olağan Kurultay’ın da hukuki olarak geçersiz hale gelebileceği iddia ediliyor.

"KILIÇDAROĞLU PARTİYİ ORTADA BIRAKMAZ"

Böyle bir durumda Kılıçdaroğlu'nun alacağı tutumun önem kazanacağına dikkat çekiliyor. Kılıçdaroğlu' na yakın bir grup, "Böyle bir durumda, partiyi ortada bırakmaz. Partinin başına geçer ama en kısa sürede de kurultay kararı alır" görüşünü savunuyor.

"Kurultay yok hükmünde sayılırsa, şartlar değişir" diyen bazı CHP milletvekilleri, sadece Kılıçdaroğlu değil, başka isimlerin de genel başkanlık yarışına girebileceğini, Parti Meclisi için de ciddi bir yarış olabileceği görüşünü savunuyor. Lütfü Savaş'la birlikte üç kişinin olağanüstü kurultayın iptali başvurusunun altında da bu beklentinin yattığı ifade ediliyor.