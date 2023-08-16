Sipariş almak üzere dükkana giren bir kurye, hırsızın hedefi oldu. Anahtarı motorun üstünde bırakan kurye, hırsıza adeta kapı açtı.

Bursa’nın Osmangazi ilçesinde kuryelik yapan bir kişi anahtarı motosikletinin üstünde utunca hırsızın kurbanı oldu. Çevreyi kolaçan eden hırsız ilk boşluğunda motosikleti çalarak kaçtı. Merkez Osmangazi ilçesi Atatürk Caddesi üzerinde sipariş almak için dükkana giren kurye, dükkandan hemen çıkacağını düşünerek anahtarı motorun üzerinde bıraktı. Bu esnada oradan geçen hırsız, kontağı motorun üzerinde görünce sağına ve soluna baktıktan sonra motora binip kayıplara karıştı. O anları ise güvenlik kamerası anbean çekti.