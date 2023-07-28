KURYE ÖLÜMDEN DÖNDÜ

Ertuğrulgazi Mahallesi'nde meydana gelen kazada otomobil ile çarpışan motosikletli kurye yaralandı.

Kaza Ertuğrulgazi Mahallesi Kozluca Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde seyir halinde olan sürücü Enes G. 16 BAP 310 plakalı motosiklet, aynı yöne seyreden Bayram A. Yönetimindeki 16 L 6019 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kaza sonucu motosikletin sürücüsü yaralandı. Yaralı olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı