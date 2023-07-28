Bursa'nın tarihindeki en düşük seviyesine inen Doğancı Barajı ve dibi gören Nilüfer Barajı'ndaki su seviyesi, nisan ayında etkili olan yağmurlarla tamamen dolmuş durumda. Bursa Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) Genel Müdürü Güngör Gülenç, yaptığı açıklamada, 2024 yılında Bursa'nın suya ihtiyacı olmayacağını belirtti ve barajların doluluğuna dikkat çekti. Doğancı Barajı'nın doluluk oranı, kuraklık nedeniyle şubat ayında yüzde 24'te kalırken, Nilüfer Barajı neredeyse tamamen kurumuştu. Ancak nisan ayında yaşanan yağışlar, su tasarrufu çağrıları ve Uludağ'daki karların erimesi, Doğancı Barajı'nın beklenen doluluk seviyesine ulaşmasını sağladı. Bursa'da yaşanan kavurucu sıcaklara rağmen, Doğancı Barajı'ndaki doluluk oranı yüzde 76'ya, Nilüfer Barajı'ndaki doluluk oranı ise yüzde 98'e ulaştı. BUSKİ Genel Müdürü Gülenç, su arıtma tesislerine çarşamba günü 500 bin metreküp su çıkışı yapıldığını açıkladı.

Gülenç, barajlardaki riskin olmamasının temel nedeninin su kayıp kaçaklarının önlenmesi olduğunu vurguladı. Su kayıp kaçaklarının yüzde 18'e düşürüldüğünü ifade eden Gülenç, Bursa'nın bu alanda Türkiye'nin en başarılı ili olduğunu belirtti. Şehrin büyümesiyle birlikte plan ve projelerin hız kazandığını aktaran Gülenç, Çınarcık Barajı'ndan 145 milyon metreküp su getirme projesinin 2,5 sene içinde tamamlanacağını ve böylece su problemi olmayacağını dile getirdi.

Gülenç, tasarruf çağrılarının ve bilinçli su tüketiminin barajlardaki doluluk oranını olumlu etkilediğini belirtti. Ancak suyun bol olmasına rağmen rehavete kapılmamak gerektiğini vurgulayan Gülenç, suyun bilinçli olarak kullanılması için eğitim çalışmalarına başladıklarını söyledi. Okullar ve öğrencilere su tasarrufu ve tüketimi konusunda eğitim verileceğini ifade etti.