Edinilen bilgiye göre, Çayırova ilçesinde ismi öğrenilemeyen servis minibüsü şoförü, trafikte motosikletli kuryenin önünü kesti. Araçtan inen servis şoförü gence şiddet uygulayarak bıçakla tehdit etti. Yaşananlar, güvenlik kamerasına da yansıdı.

Görüntülerde, seyir halindeki bir servis minibüsünün aniden durarak motosikletli kuryenin yolunu kestiği görülüyor. Minibüsten öfkeyle inen sürücünün, doğrudan kuryenin üzerine yürüyerek tartışmaya başladığı, darbettiği, bıçak çektiği ve gencin motosikletiyle birlikte yere devrildiği anlar da görüntüde yer alıyor.