Gelen yoğun tepkiler üzerine hükümet, emlak vergilerine ilişkin yeni bir düzenleme hazırlığına başladı. 2026’da uygulanacak vergi oranları için yasal değişiklik gündeme gelirken, Hazine ve Maliye Bakanlığı, özellikle Ankara, İstanbul, İzmir ve Bursa gibi büyükşehirlerden gelen verileri incelemeye aldı. Çalışmalar kapsamında, emlak vergisi artışlarına “üst sınır” getirilmesi üzerinde duruluyor.

Yeni Dönemde Artışlara Yüzde 50 Sınırı Gelebilir

Edinilen bilgilere göre Maliye’nin, emlak vergisi artışının yüzde 50 ile sınırlanması veya yıllık yeniden değerleme oranı kadar yapılması gibi alternatiflerin masada olduğu belirtiliyor.