Kütahya Belediye Başkan Vekili Abdullah Damcı, Kütahya Valiliği’ne atanan Vali Musa Işın için düzenlenen karşılama törenine katıldı.KÜTAHYA (İGFA) - Valiler Kararnamesi ile Kütahya’ya atanan Vali Musa Işın için Kütahya Valiliği önünde karşılama töreni düzenlendi.

Yöresel kıyafetli çocuklarımız tarafından çiçeklerle karşılanan Vali Musa Işın, tören mangasını selamladı.

Daha sonra Vali Işın, Belediye Başkan Vekili Abdullah Damcı, il protokol üyeleri, daire amirleri ve valilik personeli ile selamlaştı.

Karşılamanın ardından kısa bir açıklama yapan Vali Musa Işın, kuruluşun ve kurtuluşun, tarihin ve şehzadelerin şehri, ecdat yadigârı Kütahya’da görev yapacak olmaktan son derece mutlu olduğunu ifade ederek Kütahya’mızın her alanda kalkınmasını ve refah seviyesinin yükseltilmesini milletvekillerimizle, belediyelerimizle, siyasi partilerimizle, muhtarlarımızla, özel sektörle ve hemşehrilerimizle eşgüdüm ve iş birliği içerisinde başaracaklarını belirtti.